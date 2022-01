Devet slovenskih startov na tekmah svetovnega pokala v alpskem smučanju smo videli v soboto in nedeljo, le trije pa so se končali z uvrstitvijo med točke. Daleč najbolje je svojo nalogo v soboto opravil Martin Čater, ki je na smuku v Wengnu zmogel do šestega mesta, na isti tekmi pa je bil 20. tudi Boštjan Kline. Prav tako v soboto na smuku je točke za solidno 15. mesto v Zauchenseeju osvojila Ilka Štuhec. Miha Hrobat (33. mesto) in Maruša Ferk Saioni (32.) na smuku, ista tekmovalka (39.) in Ilka Štuhec (odstop) na superveleslalomu ter Tijan Marovt (43.) in Štefan Hadalin (diskvalifikacija) na slalomu so se za točke obrisali pod nosom.

Rekord Norvežana Da je v dobri formi, je Martin Čater pokazal že z desetim mestom na petkovem smuku na krajši progi, še precej bolje pa mu je šlo v soboto na klasični, 4270 metrov dolgi progi, ki velja za eno najtežjih v svetovnem pokalu. Na njej je dobro izkoristil ugodno startno številko 4, pa čeprav je z njo v cilj prismučal »šele« kot tretji – a nato so njegov čas izboljšali le še trije smučarji. Šesto mesto Čaterja je obenem njegova druga najboljša smukaška uvrstitev v svetovnem pokalu (po senzacionalni zmagi v Val d'Iseru leta 2020), z njim pa je po Andreju Jermanu postal šele drugi Slovenec z uvrstitvijo med najboljših šest na tej legendarni progi. »Super rezultat! Če bi slučajno iskali napake, sem mogoče bil pozen pred skokom Hundshopf in zato naprej nisem nesel toliko hitrosti. Generalno gledano pa je bilo v redu, a je vedno lahko tudi boljše,« je bil zadovoljen Martin Čater. Zmagal je Avstrijec Vincent Kriechmayr, ki je tako dosegel svojo jubilejno deseto zmago v svetovnem pokalu, posebej spektakularen pa je bil z vidika zmagovalca včerajšnji slalom, na katerem se je Norvežan Lucas Braathen do prvega mesta prebil z 29. po prvi vožnji. S tem je postavil tudi rekord – pred njim ga je držal Švicar Marc Berthod, ki je leta 2007 v Adelbodnu do zmage zmogel s 27. mesta po prvi vožnji.

Ilka Štuhec do 15. mesta Četrti ženski smuk sezone je bil prvi, ki se ni zaključil z zmago Italijanke Sofie Goggia in drugim mestom Američanke Breezy Johnson – prva je grdo padla, druga pa ni nastopila. Vse skupaj je za svojo že 34. zmago v svetovnem pokalu, dvanajsto na smukih, izkoristila Švicarka Lara Gut Behrami, Ilka Štuhec pa je po prebolelem covidu tekmo končala na 15. mestu. »Vožnja je bila generalno gledano v redu, takšni pa niso bili najpomembnejši deli. Sem nazaj, če se lahko malce pošalim, in imam v načrtu še stopnjevati stvari do olimpijskih iger,« je povedala Ilka Štuhec. Na včerajšnjem superveleslalomu je zmagala Italijanka Federica Brignone, po omenjenem hudem padcu na smuku pa je nastopila tudi vodilna v skupnem superveleslalomskem seštevku Sofia Goggia in zasedla 19. mesto.

Wengen v številkah Smuk za moške: 1. Kriechmayr (Avs) 2:26,09, 2. Feuz (Švi) +0,34, 3. Paris (Ita) +0,44, 4. Odermatt (Švi) +0,46, 5. Mayer (Avs) +0,51, 6. Čater +0,66, 20. Kline +2,57, 33. Hrobat (vsi Slo) +3,78. Svetovni pokal – smuk (po 6 tekmah): 1. Paris 316, 2. Aamodt Kilde (Nor) in Feuz po 305, 4. Mayer 302, 5. Kriechmayr 285, 15. Čater 95, 19. Kline 83, 39. Hrobat 16. Slalom za moške: 1. Braathen (Nor) 1:41,48, 2. Yule (Švi) +0,22, 3. Razzoli (Ita) +0,29, 4. Gstrein +0,32, 5. Feller (oba Avs) +0,39, Marovt (43. na prvi progi) in Hadalin (diskvalifikacija, oba Slo) se nista uvrstila v drugo vožnjo. Svetovni pokal – slalom (po 4 tekmah): 1. Foss-Solevaag (Nor) 180, 2. Yule 162, 3. Braathen 155, 4. Razzoli 154, 5. Jakobsen (Šve) 140, 42. Kranjec (Slo) 13. Svetovni pokal – skupno (po 21 tekmah): 1. Odermatt 1075, 2. Aamodt Kilde 685, 3. Mayer 592, 4. Kriechmayr 524, 5. Feuz 447, 25. Kranjec 167, 43. Čater 127, 58. Kline 83, 80. Hadalin 44, 111. Hrobat 16.