Odgovor je vedno na dlani

Edina stalnica tega virusa, ki je bil nekaj časa novi koronavirus, zdaj pa ga tako poimenujemo že kot domačo žival z imeni, kot sta Delta in Omikron, je iskanje krivcev za njegovo širjenje. Vse je odvisno od tega, koga vprašaš. Ena stroka trdi, da s(m)o krivi obiskovalci lokalov. Druga, da so krivi otroci, ki se družijo v šoli. Spet tretji krivdo najdejo v celi paleti protestnikov. Edino Janez z vrha vlade točno ve, kdo je kriv, in svojega mnenja ne spreminja. Jasno je, da je za vse kriva nizka precepljenost, za njo pa nekdanji komunistični režim. Zato bi bilo treba prenehati spraševati razne imunologe, epidemiologe, zdravnike, farmacevte, statistike in kar je še vedno hvaležne stroke. Ni pomembno, kaj menijo, jasno je, da so krivi komunisti. Nekdanji, sedanji in bodoči.