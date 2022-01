Potem ko je Real v sredo v spektakularni tekmi polfinala superpokala po podaljških premagal večne tekmece Barcelono s 3:2, je danes na precej bolj rutiniran način, na »kilometrino« in izkušnje, na videz s pol moči premagal žilave baskovske tekmece, ki so, ne pozabimo, v polfinalu v četrtek premagali madridski Atletico z 2:1. S tem so Realovci svojemu trenerju Carlu Ancelottiju »podarili« peto lovoriko na madridski klopi, in to tisto, ki je še nima.

Real je danes finalno tekmo z Athleticom začel v popolni postavi, vrnil se je David Alaba in s tem stabiliziral obrambo, ki je danes delovala skorajda popolno. V napadu je sicer Marca Asensia, ki se je na tekmi z Barco rahlo poškodoval, zamenjal mladi brazilski zvezdnik Rodrygo, desni branilski bok pa je tokrat namesto okuženega Carvajala pokril Lucas Vazquez. Igrali so rutinirano, nasprotniku vzeli žogo in jo imeli večinoma v svojih nogah, zato tudi niso mogli igrati na protinapade tako, kot so proti Barceloni. Položaj so suvereno nadzorovali, potem pa so v 38. minuti zadetek dosegli ravno iz protinapada, ki je bil nekakšna kopija brazilske izvedbe iz polfinala proti Barci, ko je Casemiro z dolgo žogo našel Rodryga na desnem krilu, ta je prodrl in s podajo našel Hrvata Luko Modrića, ki je z izjemno natančnim strelom v levi zgornji kot matiral španskega reprezentančnega vratarja Unaija Simona. Modrić je dobil tudi priznanje za najboljšega igralca finala, saj je res znova odigral fantastično tekmo.

Real je tekmo dokaj kmalu odločil, in sicer po enajstmetrovki v 52. minuti, ko je prav strel Benzemaja z roko zaustavil baskovski branilec Yeray in sodnik Soto Grado je po ogledu videoposnetka pokazal na belo točko, ki jo je Francoz zelo dobro izvedel, čeprav je vratar Simon njegovo namero dobro prebral. Real je od takrat naprej praktično nehal igrati, medtem ko je trener Athletica Marcelino s petimi menjavami precej poživil igro Baskov, kar se jim je obrestovalo v 87. minuti, ko se je za hip zazdelo, da si je Real močno zakompliciral življenje. Namreč, takrat je sodnik znova pokazal na belo točko, tokrat za Baske, ker je po strelu rezervista Raula Garcie z glavo žoga v roko zadela Ederja Militaa, Soto Grado pa je po ogledu videoposnetka celo ocenil, da je Realov branilec to storil namerno in ga je izključil; Baletnike je potem rešil belgijski vratar Thibaut Courtois, ki je z nogo ubranil strel Garcie z 11 metrov, in tekme je bilo konec.

Omenimo še, da je proti koncu tekme v igro vstopil siceršnji prvi kapetan Reala Marcelo, ki poleti po 17 letih zapušča Madrid, je pa danes osvojil svojo 23. lovoriko in tako na večni lestvici igralcev Reala z največ lovorikami v zgodovini ujel legendarnega Paca Genta.