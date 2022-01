Policisti so bili okoli 14. ure sprva sicer obveščeni o tem, da oseba na območju Šiške iz enega od stanovanj meče predmete. Ob njihovem prihodu so ugotovili, da sta v stanovanju dve osebi. Ena je stanovanje zapustila sama, druga je policistom začela groziti in ob tem skozi okno streljala z zračnim orožjem.

Stanovanje je zapustila šele po posredovanju pogajalca. Zaradi nepojasnjenega psihičnega stanja so jo v nadaljnji postopek predali v oskrbo zdravstvenemu osebju, so še sporočili s PU Ljubljana.

Zaradi sumov ogrožanja so na kraju posredovale tudi druge enote in specialna enota policije. Policisti zaradi suma kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti in preprečitve uradnega dejanja uradni osebi z zbiranjem obvestil še nadaljujejo. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.