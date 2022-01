V sobranju, kot se imenuje severnomakedonski parlament, so konec tedna potrjevali novo vlado z 21 ministri, ki jo bo vodil Dimitar Kovačevski. Njegovi socialdemokrati bodo imeli 12 ministrstev, levosredinska albanska stranka Demokratična unija za integracijo (DUI) šest, desnosredinska albanska stranka Alternativa pa tri. Vlado podpira 64 od 120 poslancev.

Dosedanji premier Zoran Zaev je odstopil sredi mandata po porazu na lokalnih volitvah novembra, ko so njegovi socialdemokrati izgubili tudi županski položaj v Skopju. Marjan Velevski z dnevnika Nova Makedonija je za Dnevnik povedal, da med omenjenima vladama ni velikih razlik, a zamenjalo se bo kar nekaj socialdemokratskih ministrov. »Prve ocene nove vlade bi bilo mogoče dati, ko bomo videli njene ukrepe. Doslej smo imeli vedno sijajne napovedi, potem pa je šla vladna politika v nasprotno smer. Lepa priložnost za Kovačevskega, da pokaže, kdo v resnici je, bo torkovo srečanje z bolgarskim premierjem Kirilom Petkovom.« Gre za novega liberalnega predsednika bolgarske vlade, ki zbuja upanje, da se začenja novo, boljše obdobje v Bolgariji po skorumpirani desetletni vladavini Bojka Borisova.

Majhna pričakovanja od obiska

»Zbližanje in sodelovanje med obema državama na vseh področjih življenja je pomemben pogoj, da se odstranijo dvomi in napačni pogledi. Pripravljen sem začeti novo poglavje v odnosih z Bolgarijo,« je pred tednom dni dejal Kovačevski.

Tudi Petkov želi prijateljske odnose s Severno Makedonijo. A zdi se, da Severna Makedonija od novega bolgarskega premierja in njegovega torkovega obiska ne more pričakovati konec bolgarske blokade v svojih prizadevanjih za članstvo v EU. »Vsak v Skopju bi rad pozdravil nov, pozitiven veter iz Sofije ob torkovem obisku Petkova, a žal malokdo v to verjame,« pravi Velevski.

»Tudi nova vlada Kirila Petkova vodi politiko, ki izhaja iz sanj in fantazij o bolgarski državi do Ohrida. Kot prejšnja vztraja pri skupnem jeziku, skupni zgodovini in enem narodu.« Kovačevski je sicer v svojem govoru v sobranju pred glasovanjem o novi vladi ostro zavrnil poseganje v makedonsko nacionalno identiteto in makedonski jezik.