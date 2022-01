Naša občina namreč izpolnjuje zahtevane pogoje po zakonu o lokalni samoupravi,« sporočajo z Občine Škofja Loka. Občina lahko dobi status mestne občine, če je na njenem območju mesto, ki ima najmanj 20.000 prebivalcev in 15.000 delovnih mest ter je gospodarsko, kulturno in upravno središče širšega območja. Predlog je vložil poslanec NSi Mihael Prevc. Po njegovih besedah je Škofja Loka gospodarsko središče z izjemnim razvojnim potencialom, saj je industrija v njej nadpovprečno razvita dejavnost, zaradi povezanosti s šolstvom pa je po njegovem tudi nadpovprečen njen potencial rasti. Tako bi se Škofja Loka pridružila 12 mestnim občinam po Sloveniji: Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Krškemu, Kranju, Murski Soboti, Novi Gorici, Novemu mestu, Ptuju, Slovenj Gradcu in Velenju.