Manekenka “oblečena” le v usnjene pasove

odna revija Centrefold je posnela serijo fotografij z manekenko Bello Hadid, ki jih je ta naredila za modno znamko Calvin Klein. Med najbolj provokativnimi so zagotovo te, na katerih 25-letna zvezdnica »nosi« le pet pasov omenjene znamke. Fotografije sicer niso del klasične oglasne kampanje, temveč so jih izdali v posebni knjigi, ki je izšla v le 50 izvodih, ti pa so bili v hipu razprodani. Manekenka je pozirala še v nekaj kultnih kosih oblikovalca Calvina Kleina. Med temi je spodnje perilo pa tudi legendarne klasične kavbojke, ki jih je konec 70. let prav Klein začel prvi prodajati kot izdelek visoke mode. vl