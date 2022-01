Toyota yaris cross, ki smo jo novinarji devetih sodelujočih medijev izbrali pred dnevi, je bila že 30. avto po vrsti z nazivom slovenski avto leta, bistvo izbora pa je ves ta čas ostalo enako, da karseda transparentno izberemo avto, ki bo ponosno eno leto nagovarjal kupce, da mu med novimi na cesti ni para. In kdor je znal, ve povedati, da je naslov lahko tudi dobro unovčil, zato veselje ob razglasitvi zmagovalca ni zgolj del vljudnostne folklore odgovornih pri določeni znamki, temveč posledica zavedanja, da lahko poveča prodajo.

Sam sem del zgodbe aktivneje od leta 2004 in v tem času se je dogajalo marsikaj, večinoma pa je bila zaključna prireditev tesno povezana s Televizijo Slovenija, kjer je bila praviloma na sporedu ob elitni večerni uri. Kako zelo je takšna oddaja gledana, spoznaš že isti dan, ko praviloma telefon ves čas zvoni in pohvale na račun izvedbe kar dežujejo. Ker s televizijo letos nismo bili na ti, smo se odločili, da oddajo posnamemo kar sami. Čeprav nam je vzelo občutno več časa, pa je bilo hkrati tudi manj stresno. Kdor je že kdaj namreč nastopal pred televizijsko kamero, ve povedati, kako zelo nelagodno je lahko to početje. A naša tokratna namera je bila uspešna, oddajo smo namreč objavili na spletnih platformah vseh sodelujočih medijev, tako da je – kako ironično – skupaj nagovorila celo več ljudi, kot bi jih sicer, pa čeprav je bilo porabljenega konkretno manj denarja.

Prav denar je bil tisti, ki je bil vedno kamen spotike. Ker je oddaja dejansko v korist avtomobilski industriji, je bilo logično, da jo industrija tudi financira. Glede na poslovne rezultate prodajalcev avtomobilov v Sloveniji je bil proračun oddaje vedno le kaplja v morje njihovih dobičkov, a se je včasih zataknilo pri enem vprašanju: z veseljem nakažemo denar, toda nam lahko zagotovite, da bomo zmagali?! A bistvo Slovenskega avta leta je, da lahko zmaga le eden in da lahko del elitne peterice finalistov postaneš samo tako, če zate glasujejo bralci, poslušalci in gledalci sodelujočih medijev. Pritiskom navkljub nam je uspelo, da smo obstali in dokazali, da je izbor objektiven, tudi zato, ker sedaj sodeluje kar devet medijev in več deset novinarjev. Naša želja je, da nas bo v prihodnje še več, zato so vrata za vse, ki so kredibilni, odprta. Čeprav me čez 30 let ne bo več zraven, pa lahko že danes trdim – Slovenski avto leta bo še vedno obstajal!