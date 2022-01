Posmehovanje in zaničevanje, ki so ga bili inštitutarji deležni od steklih psov desnice, je še tem bolj odbijajoče, ker so se nadnje spravili z žalitvami na račun njihovega obnašanja, izgleda, imidža, stila – tako političnega kot vedenjskega, komunikacijskega –, celo na račun njihove mladosti same. Neverjetno, ljudje se norčujejo iz mladih?! Odrekajo jim ne samo prihodnost, temveč celo pamet in človeško dostojanstvo?!

To, kar se zdaj dogaja v tem slovenskem internetno-političnem pajzlu – kjer se to bolj vidi in bolj čuti kot kjer koli, pa tudi bolj moti in bolj boli – je sramotna degradacija ne samo javne, medijske besede, temveč predvsem politike. Pod to vlado še tem bolj. Upam, da bo ljudem kapnilo, da je oblast tako identificirana in zadovoljna z nosilci podpore v tovarnah laži in sovraštva, da gre v bistvu za eno in isto svojat. Služabniki in udarniki so tako pasje vdani aktualni oblasti, da zanje ni večje sreče, kot če jih gospodarji potrepljajo z retvitom. Oblast sama pa je tudi navdušena nad vsako podporo, pa če je še tako primitivna in z vazelinom namazana. Česa takega ne pomnijo niti najstarejše generacije še živečih intelektualcev in novinarjev iz svinčenih časov partijske glajhšaltanosti. Večer v nedeljo