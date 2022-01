Zaupanje v znanost je ob vseh stranpoteh velesil, kamor bi lahko šteli še druge jedrske države, zelo omajano. Pa ne mislim le na napredek in prizadevanje za tehnološki napredek raket oziroma jedrskih konic, temveč tudi večen strah pred možno uporabo, zlorabo in nadzorom vsega skupaj.

Da znanost izgublja zaupanje tudi na drugih področjih, ne le pri vojaškotehničnem kompleksu, je dokaz ravnanje na področju zdravstva. Tako ljudje nimajo več zaupanja ne le v nastanek covida-19, temveč ne zaupajo niti uporabi cepiv oziroma postopkom zdravljenja. Čudno!

Pa da ne zaidem od osnovne misli, to je nasprotovanje vojnam in njihovemu netenju s strani kogar koli, kjer koli in kadar koli, naj le ponovim, da takšno »igračkanje«, kot se trenutno dogaja na mejah EU, pa tudi v Aziji ter med Kitajsko in ZDA, nikakor ni sprejemljivo. Seveda tudi ni slučajno. Tudi ob takih voditeljih, kot jih imamo v svetu, ali pa smo jih imeli na primer s Trumpom, je vsakršno sprenevedanje, da imajo ali imamo vsi skupaj vse pod nadzorom, popolnoma neumestno.

In Slovenija s svojim sodelovanjem in podporo pri vseh teh neumnostih po svetu in v Evropi neumorno ter pridno in poslušno sodeluje. Tako nosi svoj delež odgovornosti pri vseh netenjih sovraštva, vojnah in krizah po svetu in tudi v EU.

Čeprav se zdi, da se njena zunanja in tudi notranja politika nista bistveno spremenili, je vendarle treba reči, da enostavno ne sledita pričakovanjem ljudi po miru in sobivanju. Ne v svetu ne doma. Kljub lastnim zgodovinskim izkušnjam, normam, zapisanim v ustavo, in željam ljudi po drugačnem miroljubnem svetu aktivno podpiramo vse natovske vojne in priprave ter izzivanje v bližnjih in bolj oddaljenih delih sveta. Vse menda z namenom, da bi bili varni. Koliko je ta »varnost« realna, pa je seveda drugo vprašanje.

Slovenija kot majhna država nikoli v prihodnosti ne bo zagotavljala varnosti drugače kot z aktivno miroljubno politiko, svojo nevtralnostjo, s katero si je že bivša skupna država pridobila ugled, sedanja pa si ga je zapravila.

Nikakor ne podcenjujem oboroženih sil katere koli države. Tudi Slovenije ne. A vendar sta prav od politike in njenega ravnanja odvisna vojna in mir. In tukaj smo v 30 letih po osamosvojitvi popolnoma zašli s poti. Vsi silni dosedanji politiki, filozofi ter drugi idejni podporniki Nata in vojn so spregledali preprosto dejstvo, da se z vojnami družbenih in drugih problemov dokazano ne da reševati. Slovenija bi lahko bila vzor pri prizadevanjih za mir, pa je žal zapravila in še zapravlja svojo priložnost.

Zadnji beg iz Afganistana ni utišal trobentarjev in zagovornikov vojn. Nasprotno. Eni in isti, tudi pri nas v Sloveniji, se oglašajo in zagovarjajo nove vojne na drugih koncih sveta. Pravzaprav bedno in žalostno, da se naseda miselno okostenelim živim fosilom, ki sta jim vojni dobiček in slava edini merili lastne in družbene uspešnosti. Pa ne bi našteval imen in priimkov, ker se žaba, ki je dvignila krak, da bi jo podkovali kot konja, počasi kuha v idejni zmedi vojnega razmišljanja.

Škoda, da se ne posluša mladih, ki največkrat plačajo najvišjo ceno za vojno igračkanje povsod po svetu. In to ne glede na ves silni tehnološki napredek na tem smrtonosnem področju. Ali pa celo prav zaradi tega. Sprememba miselnosti in ravnanja je nujna in potrebna, a seveda brez aktivnega prizadevanja za to ne gre in ne bo šlo.

Miloš Šonc, Grosuplje