V odgovoru, ki so ga prejeli, mestno redarstvo zagotavlja, da bodo skladno z delovnim planom in prioritetami na omenjeni lokaciji opravili nadzor mirujočega ter cestnega prometa in zoper kršitelje ustrezno ukrepali. To soboto smo »nadzor« opravili tudi sami in se lahko prepričali, da je bilo ob 11. uri v naselju na nadmorski višini nekaj več kot 550 metrov že zelo živahno. Praktično nemogoče je bilo dobiti prosto mesto pri spomeniku padlim junakom kurirjem ob vznožju klanca. Zasedena so bila tudi odstavna mesta ob cesti. Pohodniki, teh je bilo zaradi poledenelih mest na gozdni poti več na cesti, so se umikali vozilom, ki so pot nadaljevala proti parkirišču pri Lovski koči. Tam se je v času našega obiska sicer še dalo najti kakšno prosto parkirno mesto, a so lokacijo tudi zaradi sankališča pod kočo hitro zapolnili avtomobili družin z majhnimi otroki.