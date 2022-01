Panem et circenses

Do parlamentarnih volitev je še manj kot 100 dni, če bo predsednik republike Borut Pahor držal besedo in se ne bo oziral na pripombe, da bi bilo morda pametno zaradi epidemije razmisliti tudi o kakšnem kasnejšem datumu volitev in ne ravno 24. aprila. Rekordne številke okuženih v teh dneh dajejo slutiti, da nervoza v političnih krogih narašča, ker izpeljati volitve v slovenskih pogojih toge volilne zakonodaje ne bo enostavna naloga. V scenariju, ko imaš nekaj tisoč volilcev v karanteni, je nepredstavljivo, da jim ne bi omogočili glasovanja, zato upajmo, da bo epidemija, ki uradno ni razglašena, do volitev izzvenela.