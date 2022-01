Na 12,5 kilometra dolgi progi si je 29-letni Fillon Maillet privoščil strelsko napako na drugem postanku in vsaj začasno ga je prehitel Nemec Benedikt Doll, drugi s petkovega sprinta, ki pa je v kazenski krog dvakrat zavil na tretjem postanku in Francoz je imel na široko odprta vrata do zmage.

Fillon Maillet je v odsotnosti najboljših Norvežanov, ki so na višinskih pripravah pred olimpijskimi igrami, dosegel peto zmago v sezoni in 11. v karieri. Vse kaže, da bo glede na formo, ki jo kaže v olimpijski sezoni, naslednik Raphaela Poireeja in Martina Fourcada, ki sta uspešno nosila vlogo prvih tekmovalcev Francije v preteklih letih.

Do drugega mesta je presenetljivo prišel Rus Aleksander Loginov, sicer eden najboljših v karavani, ki pa je zasledovanje začel šele na 32. mestu, in dokazal, da je sposoben presenetiti prav na vsaki tekmi. V zadnjem krogu je prehitel Litovca Vytautasa Stroilo, ki je šel v zadnji krog pred njim, to pa je uspelo tudi Belorusu Antonu Smolskiju, ki je po sprintu zasedel tretje mesto tudi v zasledovanju.

Štiriintridesetletni Fak je tokrat prvič v sezoni pokazal zelo solidno tekaško formo in ob vsega enem zgrešenem strelu, na drugem postanku leže, je z 39. mesta napredoval na osmo.

Biatlonska karavana se prihodnji teden seli v italijansko Anterselvo, ki bo tudi zadnja postaja pred olimpijskimi igrami v Pekingu.