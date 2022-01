Mejna dnevna vrednost za delce PM10, ki je določena pri 50 mikrogramih na kubični meter, je bila v soboto presežena na osmih merilnih mestih, in sicer na treh na območju Ljubljane, na dveh v Celju ter v Murski Soboti, Trbovljah in Zagorju.

Razlogi za povišane vrednosti delcev PM10 so povezani z vremenskim dogajanjem in hladnejšim časom leta in kurilno sezono. Zrak najbolj onesnažujejo zastarele kurilne naprave na les, še posebej če se v njih nepravilno kuri oz. se za kurjenje uporabljajo premalo suha drva.

Medtem ko smo v preteklih dneh še imeli nekaj vetra v višinah nad našimi kraji, pa smo danes v brezvetrju, zračna masa nad nami se ne premika. In medtem ko se kuri, izpusti ostajajo v ozračju, se ne premaknejo in tako povzročajo onesnaženost, je za STA pojasnila dežurna meteorologinja na agenciji za okolje Katja Kozjek. Bo pa po napovedih v prihodnjih dneh več dogajanja v zračni masi, tako da se bodo vrednosti delcev PM10 znižale.

V primeru visoke onesnaženosti zraka z delci PM10 pristojni vsem priporočajo, da ne kurijo lesa v pečeh in kaminih, če imajo druge možnosti ogrevanja, da zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, kjer se kot energent uporabljajo tekoča ali trdna goriva, da uporabljajo javni prevoz namesto osebnih vozil ter da ne ne kurijo na prostem.

Sicer pa so, kot omenjeno, merilniki zračnega tlaka tudi v Sloveniji zaznali udarni val, ki je sledil sobotnemu silovitemu izbruhu podvodnega vulkana v bližini otoka Tonga v Tihem oceanu. V soboto so merilniki v času od okoli 21. do okoli 23. ure namreč zaznali nenadne spremembe oz. nihanja zračnega tlaka. Udarni val je Evropo dosegel okoli 21. ure, približno 16 ur po izbruhu vulkana.