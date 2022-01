Odkar so talibani avgusta lani znova prevzeli oblast v Afganistanu, so uvedli številne omejitve, še posebej za ženske.

Na današnjem shodu so udeleženke vzklikale "enakost in pravica" in nosile transparente z napisi "pravice žensk so človekove pravice". A so jih razgnali oboroženi talibani, ki so se pripeljali na kraj shoda v več vozilih in uporabili solzivec, so za AFP povedale tri udeleženke protesta.

Eno od udeleženk protesta so morali odpeljati v bolnišnico, ker je imela alergijsko reakcijo na solzivec. Talibani so tudi zasegli mobilni telefon moškemu, ki je snemal shod.

Skrajna islamistična skupina je ob prihodu na oblast v Afganistanu prepovedala neodobrene proteste in je že večkrat nasilno ukrepala zoper protestnike, ki so zahtevali pravice za ženske. Javne uslužbenke ne smejo v službo, številne srednje šole ne sprejemajo več deklet, javne univerze so zaprte. Ženskam so tudi prepovedana daljša potovanja, če nimajo spremstva moškega sorodnika. Na televizijskih programih pa se ne sme več predvajati serij z igralkami.

Afganistanske ženske tako spet živijo skrite in v strahu. Talibanski režim je znan po grozljivih kršitvah pravic žensk že v svojem prvem vladanju Afganistanu v letih od 1996 do 2001.