Po dosedanjih podatkih portala N1 so takšna pisma prispela na domače naslove ministra za finance Andreja Širclja, državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Vinka Gorenaka in poslancev Mojce Škrinjar, Karmen Furman, Tomaža Lisca, Jožeta Tanka, Janeza Moškriča (vsi SDS), Gregorja Periča (Konkretno) in Zmaga Jelinčiča (SNS).

Portal e-maribor poroča, da sta grozilno pismo prejela tudi poslanca SDS Leon Merjasec in Marijan Pojbič.

Predsednik DZ Igor Zorčič je za N1 obsodil vsakršne grožnje komurkoli. Izrazil je prepričanje, da bodo organi pregona naredili vse, da storilce najdejo. »Ozračje je pregreto, nivo politične komunikacije je nižji kot kadarkoli, zato ne čudi, da prihaja do tovrstnih dejanj. Ko bomo dvignili nivo politične kulture, ko bodo državljani nagovorjeni spoštljivo, ko bo politika za vzgled, takrat bo tudi neprimernih pisem manj,« je še dejal Zorčič.