Po navedbah jamajške policije je bil Joseph aretiran na podlagi »obtožb, povezanih s priseljevanjem«. Jamajški preiskovalci so stopili v stik s haitijskimi oblastmi, ki so sporočile, da Josepha »na Haitiju iščejo kot osumljenca domnevnega atentata na predsednika Haitija leta 2021«, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še navedla jamajška policija.

Josepha so prijeli v hiši v župniji St. Elizabeth na jugozahodu Jamajke.

Nepriljubljeni predsednik Moise je bil ubit 7. julija lani v napadu oborožene skupine na njegovo zasebno rezidenco v haitijski prestolnici Port-au-Prince. Hudo ranjena je bila tudi prva dama Martine Moise, ki pa je napad preživela.

V povezavi z atentatom je bilo aretiranih že več kot 40 ljudi, med drugim tudi več Kolumbijcev in Američanov haitijskega porekla, a okoliščine dogodka ostajajo neznane. Predvsem še vedno ni jasno, kdo je naročil napad.

Tiralico za Josephom so na Haitiju izdali kmalu po atentatu in ga označili za "oboroženega in nevarnega". Joseph je bil kot senator del opozicije in je ostro kritiziral predsednika.

Atentat je še poglobil krizo v tej najrevnejši državi na zahodni polobli, ki se ne more otresti revščine, nasilja in nestabilnosti.

Premier Ariel Henry, ki dejansko vodi državo po smrti Moiseja, je za AFP ta mesec povedal, da je bil tudi sam tarča poskusa atentata med obeleževanjem državnega praznika.