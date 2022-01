Zajetje talcev v mestecu Colleyville, s čimer naj bi ugrabitelj po poročanju francoske tiskovne agencije AFP domnevno zahteval izpustitev obsojene teroristke, je sprožilo zaskrbljenost judovskih organizacij v ZDA in izraelske vlade.

Načelnik lokalne policije Michael Miller je na novinarski konferenci v soboto zvečer povedal, da so na prostosti vsi štirje zajeti talci. Prvi je bil izpuščen, prav tako nepoškodovan, nekaj ur prej, preostale tri pa so rešili z vdorom v sinagogo zvečer. »Osumljenec je mrtev,« je povedal.

Novinarji na terenu so malo pred novinarsko konferenco poročali o siloviti eksploziji in strelih v sinagogi. Policija je izpraznila okolico sinagoge in zaprla dostop do nje.

Po poročanju televizije ABC News je bil ugrabitelj oborožen in naj bi trdil, da ima bombe na neznanih lokacijah. Policija to še preiskuje.

Ugrabitelj naj bi po neuradnih navedbah zahteval izpustitev pakistanske znanstvenice Afije Sidiki, ki je bila leta 2010 v New Yorku obsojena na 86 let zapora zaradi domnevnega umora ameriških agentov v Afganistanu. Kazen prestaja v zaporu v Teksasu.

Policija teh navedb ni potrdila, je pa sporočila, da se je ugrabitev »nanašala na zadevo, ki ni neposredno ogrožala judovske skupnosti«.