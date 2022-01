Kot je povedal poveljnik mariborske civilne zaščite Samo Robič, na terenu v akciji danes sodeluje okoli 150 pripadnikov različnih struktur s področja zaščite, reševanja in varnosti.

Evakuacija ljudi iz 300-metrskega pasu okoli lokacije bombe je bila po njegovih besedah uspešno opravljena, gasilci pa so pomagali pri evakuaciji 131 stanovalcev. Za tiste, ki ne bi imeli drugih možnosti, so uredili prostor v Osnovni šoli Martina Konšaka, a so tja namestili le dva človeka.

Poleg evakuacije prebivalcev v 300-metrskem pasu so v pasu 600 metrov okoli najdišča omejili tudi gibanje. Ljudje so v tem območju sicer lahko v svojih stanovanjih, ne bo pa dovoljeno gibanje zunaj bodisi peš ali kakorkoli drugače.

Dvominutna opozorilna sirena

Začetek deaktivacije bombe so okoli 12.20 naznanili z dvominutno opozorilno sireno, do manjše zamude je prišlo, ker so čakali še na prihod mednarodnega vlaka. Če bo šlo vse po načrtih, bodo predvidoma okoli 15. ure s polminutno sireno naznanili konec nevarnosti.

Bomba ima sicer mehanska vžigalnika, tako kot tisti dve izpred dobrih dveh let, ki so ju takrat uspešno odstranili. Še bolj zahtevno je bilo delo pred leti, ko so v Vurberku uničili bombo s kemičnim vžigalnikom.

Najprej jo bodo postavili v deset metrov globoko jamo, nato pa bodo začeli s postopkom odvijanja. Možnosti, da jim bo uspelo z odvijanjem vžigalnika, ki je v razmeroma dobrem stanju, so po mnenju vodje intervencije Darka Zoniča približno polovične, v nasprotnem primeru pa se bodo lotili uničenja z detonacijo.

Kot je povedal namestnik direktorja uprave za zaščite in reševanje Stanislav Lotrič, v operaciji sodeluje osem pripadnikov državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.

Na območju mariborske občine je bilo med januarjem 1944 in aprilom 1945 izvedenih 29 bombnih napadov in odvrženih skoraj 16.000 kosov bomb, zato je možnost najdbe neeksplodiranih bomb razmeroma velika. Konec oktobra 2019 so našli in uničili kar dve bombi v nekaj dneh, 250-kilogramsko na gradbišču za največjim mariborskim nakupovalnim središčem ter 500-kilogramsko na gradbišču ob železniški progi v bližini glavne avtobusne postaje.