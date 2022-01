Gre za najvišje število okužb, potrjenih na soboto, od začetka epidemije. Prejšnjo soboto, 8. januarja, so s PCR-testi potrdili 3349 primerov. V primerjavi s prejšnjo soboto je višji tudi delež pozitivnih izvidov PCR-testov, in sicer za 13,1 odstotne točke. To soboto so pri nas opravili tudi 75.727 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi.

Skupno število covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, se je v primerjavi z dnevom prej povečalo za 35. Število tistih, ki potrebujejo zdravljenje na oddelkih za intenzivno nego, pa je ostalo enako. Najmlajši covidni bolnik na intenzivni negi ima 14 let, kažejo podatki vlade.

Po ocenah NIJZ je v Sloveniji trenutno 66.777 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom, sedemdnevno povprečje potrjenih primerov pa je 6029, medtem ko je dan prej znašalo 5646 primerov.

Na 3152 se je v soboto zvišalo tudi število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih dveh tednih. To je 246 več kot dan prej.

Po podatkih vlade je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 trenutno cepljenih 1.257.555 ljudi, kar predstavlja okoli 60 odstotkov populacije. Z vsemi odmerki je cepljenih 1.203.464 ljudi, kar je okoli 57 odstotkov prebivalstva.

Med starejšimi od 18 let je s prvim odmerkom cepljenih okoli 70 odstotkov prebivalstva, z vsemi odmerki pa okoli 67 odstotkov. S prvim odmerkom je cepljenih 80 odstotkov starejših od 50 let, z vsemi pa 78 odstotkov. Poživitveni odmerek je po aktualnih podatkih vlade doslej prejelo 557.350 ljudi.