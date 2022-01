#foto Izbruh vulkana in cunami povzročila veliko škodo na Tongi

Izbruh vulkana in posledični cunami, ki sta v soboto prizadela Tongo, sta povzročila veliko škodo v prestolnici te državice v Tihem oceanu. Celoten obseg škode še ni znan, saj so povezave z otočjem prekinjene. Izbruh je bil tako silovit kot potres magnitude 5,8. Slišali so ga tisoče kilometrov daleč, cunami je poplavil tudi obale Japonske in ZDA.