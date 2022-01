Latvijski orjak Kristaps Porzingis je v prvi četrtini svoje prve tekme po dveh tednih dosegel 12 od svojih 19 točk. Latvijec je izpustil sedem tekem zaradi okužbe z novim koronavirusom.

Dončić je ob osmi zmagi na zadnji devetih tekmah Mavericks dosegel 23 točk. Je pa imel Ljubljančan znova slab met z razdalje, v šestih poskusih je zadel eno trojko. Le en skok pa ga je ločil od novega statističnega dvojčka, ko je v 31 minutah igre vpisal devet skokov.

Dallas je igral noč po tem, ko je končal niz enajstih zmag Memphisa. Na klop Dallasa se je vrnil tudi trener Jason Kidd, po štirih tekmah odsotnosti po pozitivnem testu na okužbo z novim koronavirusom.

Robin Lopez, Moritz Wagner in Jalen Suggs so dosegli po 16 točk za gostujočo ekipo s Floride Magic, ki je z razmerjem osmih zmag in 36 porazov najslabše moštvo vzhodne konference in lige NBA.

Tudi naslednjo tekmo bo Dallas odigral doma, ko bo v noči na torek gostil košarkarje Oklahoma City Thunder.

Tekmo v American Airlines Centru v Dallasu si je sicer ogledalo 19.816 ljubiteljev košarke.