V Rimu se je po poročanju italijanske tiskovne agencije Adnkronos zbralo okoli 5000 ljudi, nosili so plakate z napisi, uperjenimi proti obveznemu cepljenju in uporabi covidnega potrdila.

Nekateri so želeli, da bi se odpravili na pohod po mestu, a so policisti to preprečili. Pri tem so uporabili tudi vodni top, poročajo tuje tiskovne agencije.

Nasprotniki obveznega cepljenja so se zbrali tudi v Milanu. Med njimi so bili tudi uslužbenci italijanske policije in vojske, ki so bili zaradi zavračanja cepljenja suspendirani.

Več tisoč ljudi, ki nasprotujejo načrtovani uvedbi obveznega cepljenja za vse odrasle in drugim omejitvam za zajezitev pandemije, je prav tako prišlo na ulice avstrijske prestolnice Dunaj. Bolj malo jih je nosilo zaščitne maske tipa FFP2, ki so v Avstriji obvezne tudi na prostem, če ni mogoče ohranjati medsebojne razdalje.

Zbrane je med drugim nagovoril vodja skrajno desnih avstrijskih svobodnjakov (FPÖ) Herbert Kickl. Napovedal je, da lahko od FPÖ prihodnji teden v razpravi o obveznem cepljenju v parlamentu pričakujejo "pravi šov".

Okoli 2000 nasprotnikov ukrepov za zajezitev pandemije se je danes prav tako zbralo v Celovcu na avstrijskem Koroškem. Tam so se popoldne zbrali tudi njihovi nasprotniki, prišlo jih je okoli 400, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Nasprotniki cepljenja proti covidu so se kljub prepovedi zbrali tudi v nemškem Hamburgu. Prišlo jih je okoli 3000. Tam so potekale so tudi demonstracije proti teorijam zarot, ki se jih je udeležilo okoli 100 ljudi, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

V Freiburgu v zvezni deželi Baden-Württemberg pa se je zbralo okoli 6000 nasprotnikov ukrepov za zajezitev virusa. Na protest proti zagovornikom teorij zarot je medtem prišlo okoli 2500 ljudi, navaja lokalna policija.

Tudi v več francoskih mestih je na tisoče ljudi nasprotovalo zaostritvi pravil za necepljene, največ se jih je zbralo v Parizu.

V francoskem parlamentu poteka obravnava zakona, s katerim bi dostop do restavracij, kulturnih in športnih dogodkov ter javnega prevoza omogočili le cepljenim in prebolevnikom, ne pa tudi testiranim kot doslej. Zakon naj bi v nedeljo dokončno potrdil senat, poroča francoska tiskovna agencija AFP.