Na kraju dogodka so po navedbah uprave za zaščito in reševanje posredovali reševalci tržiške gorsko reševalne službe in helikopter Slovenske vojske z dežurno posadko Gorsko reševalne zveze Slovenije in helikoptrske nujne medicinske pomoči. Vendar pa je bil na kraju nesreče že avstrijski helikopter, ki je oskrbel poškodovanega in ga prepeljal na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico v Celovcu.

Po podatkih kranjskih policistov vse okoliščine kažejo, da je šlo za nesrečo. Glede na zbrana obvestila pa naj bi pomoč poškodovanemu na kraju nudilo tudi več oseb, o katerih policija nima podatka.

Ker je bila pri ponesrečencu ugotovljena okužba s koronavirusom, policija poziva vse, ki so bili takrat na kraju reševanja, so ponesrečencu nudili pomoč, ali pa so bili z njim v takšnem stiku, ki ga Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opredeljuje kot visokorizični, naj upoštevajo navodila glede visokorizičnih stikov in izpostavljenosti okužbi.