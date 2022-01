Poljske Zakopane so znova poskrbele za odlično vzdušje. Poln stadion razgretih navijačev je znova poskrbel za pravo skakalno vzdušje ob skakalnici. Odlično atmosfero pa so na zahtevni tekmi z obilico vetra v hrbet najbolje izkoristili slovenski skakalci, ki so z osmimi izjemnimi skoki prepričljivo slavili na tretji ekipni tekmi sezone.

Varovanci Gašperja Vodana, ki je tokrat vodil ekipo slovenske reprezentance, saj je glavni trener Robert Hrogta zaradi tveganega stika ostal v Sloveniji, so blesteli od začetka do konca. Vodan ni ničesar prepuščal naključju in je ekipo sestavil enako, kot pred tednom dni v Bischofshofnu. Tekmo je otvoril Lovro Kos, ki je nastopil na svoji drugi ekipni tekmi v svetovnem pokalu in je v prvi seriji zaostal zgolj za Japoncem Jukijem Satom. Po drugi skupini tekmovalcev je Slovenija prevzela vodstvo, ki ga ni več izpustila iz rok. Izjemen skok dolg 133,5m je uspel Petru Prevcu. Najizkušenejšemu možu slovenske reprezentance je tokrat ob izjemni daljavi uspel tudi perfekten doskok in Slovenija je zasluženo prevzela vodstvo. Tudi v nadaljevanju prve serije sta odlično skočila Timi Zajc in Anže Lanišek, ki je znova dobil priložnost, da nastopi kot zadnji mož reprezentance. Tudi Zajc je bil tako kot Prevc najboljši posameznik tretje skupine skakalcev in Slovenija je še povečala prednost. V močnem vetru v hrbet je zmogel 125,5m. Anže Lanišek je imel znova najslabše razmere v zadnji skupini skakalcev, a je skočil zelo dobro in Slovenija je imela po prvi seriji 27,4 točke prednosti pred prvimi zasledovalci Nemci.