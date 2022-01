»Namesto, da bi jih pričakali predstavniki Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), ki bi morali prevzeti material in ga razdeliti na 140 volišč, jih je pričakalo deset vozil kosovske policije,« je Petković davi povedal za srbsko javno radiotelevizijo RTS.

Na mejnem prehodu Merdare so v petek pozno zvečer zadržali dva tovornjaka z volilnim materialom. Tega so po navedbah kosovske policije zasegli, ker srbske oblasti niso imele dovoljenja za uvoz v državo, in ga predali kosovski carini.

Poleg tega so pridržali tri voznike in koordinatorja srbske volilne komisije Marka Jankovića. Odvzeli so jim telefone in jih odpeljali na približno deset kilometrov oddaljeno policijsko postajo. Danes so jih izpustili, tako da so se vrnili v Beograd, je po poročanju RTS povedal Petković.

V Srbiji bo v nedeljo potekal referendum o spremembi srbske ustave na področju pravosodja. Gre za ustavna dopolnila, ki jih je novembra lani sprejel parlament, zadevajo pa imenovanje sodnikov in tožilcev.

Več kot 100.000 etničnih Srbov na Kosovu ima sicer volilno pravico, a jim kosovsko vodstvo dovoljuje zgolj oddajo glasu po pošti ali pa na srbskem uradu na Kosovu. Srbija je medtem želela na severnem delu Kosova, kjer živijo kosovski Srbi, vzpostaviti volišča, navaja nemška tiskovna agencija dpa.