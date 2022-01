Tridesetletna Gut-Behramijeva je vpisala svojo 34. zmago v svetovnem pokalu. Od Švicark jih imata več let slovita Vreni Schneider (55) in Pirmin Zurbriggen (40). Švici je priborila 95. žensko smukaško zmago v svetovnem pokalu. Le Avstrijke so jih zbrale več, 122.

Z 12 zmagami v kraljevski disciplini se je izenačila s švicarskima asoma Beatom Feuzom in Didierjem Cuchom, pet zmag jo loči od švicarskega ženskega rekorda po številu smukaških zmag, tega pri številki 17 drži Michela Figini. Od še aktivnih smučarjev jih je več osvojil le Italijan Dominik Paris (16).

Za šok na četrtem smuku sezone je poskrbela Sofia Goggia. Italijanka je kot peta na startu grdo padla na enem od zavojev po drugem merjenju vmesnega časa. Na obeh časih pred tem je bila hitrejša od takrat vodilne Weidlejeve, a se ji je pripetila napaka.

Devetindvajsetletni tekmovalki iz Bergama je vzelo smučko, zaradi česar je pri veliki hitrosti izgubila nadzor nad njo, posledično pa je priletela v zaščitne mreže in ji je odprlo varnostno blazino. Kot kaže, smukačica ni utrpela hujših posledic. Po padcu se je sama dvignila in sama pripeljala po strmini navzdol.