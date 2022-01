»Želela sem deliti svojo diagnozo raka jajčnikov prve stopnje, da bi pomagala drugim,« je Evertova zapisala v izjavi, objavljeni na twitterju.

»Počutim se zelo srečna, da so ga pri meni odkrili zgodaj in pričakujem pozitivne rezultate od kemoterapije. Hvala vsem, ki spoštujete mojo potrebo, da se posvetim svojemu zdravju in načrtu zdravljenja,« je še zapisala Evertova, ki je trenutno strokovna sodelavka pri medijski mreži ESPN.

»Med mojim javljanjem o odprtem prvenstvu Avstralije me boste včasih videli, kako se javljam od doma«" je še zapisala.

Sedeminšestdesetletna Evertova je svojo diagnozo še dodatno osvetlila v članku, objavljenem na spletni strani ESPN, v katerem je navedla, da v mnogih primerih rak jajčnikov ostane neodkrit, dokler ni v kasnejši, manj ozdravljivi fazi.

Evertova mlajša sestra Jeanne Evert Dubin je umrla zaradi iste bolezni februarja 2020 v starosti 62 let.