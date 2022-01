Danes, kmalu po predobravnavnem naroku, se je Đoković vrnil v hotel za pridržanje priseljencev, kjer je bil že v začetku tega tedna. Tam bo ostal do sklepnega dela obravnave v nedeljo, piše britanski BBC.

Na procesnem zaslišanju je sodnik David O'Callaghan določil termin za nadaljevanje postopka v nedeljo, ob tem pa dejal, da se še ni odločil, koliko sodnikov bo na obravnavi prisotnih.

Srbu grozi izgon, potem ko je bil njegov vizum že drugič, odkar je vstopil v deželo tam spodaj, preklican, vlada pa je 34-letnika označila za "grožnjo javnemu zdravju". Avstralski minister za priseljence Alex Hawke je namreč v petek uporabil izvršna pooblastila za preklic vizuma prvega teniškega igralca sveta.

Đokovićevi odvetniki so se nemudoma pritožili na Hawkovo odločitev zaradi tako imenovane »nerazumljive« sodbe. Glavni del obravnave je predviden za nedeljo oz. soboto pozno zvečer po srednjeevropskem času (23.30), dodajajo tuje tiskovne agencije.

Če bo prvi tenisač sveta izgubil pritožbo, mu poleg izgona grozi še triletna prepoved vstopa v državo.

Prvi odvzem vize na sodišču ni padel na podlagi vsebine

Uvodno obravnavo po Hawkovi odločitvi je sicer že v petkovih večernih urah po avstralskem času v Melbournu opravil isti sodnik, ki je odločil v Đokovićev prid pred dnevi. Sodnik Anthony Kelly pa se je odločil predati primer rednemu zveznemu sodišču.

Sprva je Kelly odobril zahtevo tenisača, da ga do konca postopka oblasti ne izženejo iz države, s čimer se je pred tem strinjala tudi vlada, je v petek poročal melbournski časnik The Age.

Kasneje se je na to temo oglasil tudi avstralski premier Scott Morrison, ki je dejal, da je bila ministrova odločitev posledica temeljitega premisleka. Ob hudih kritikah, s katerimi se sooča njegova vlada, ker je dovolila necepljenemu igralcu v Avstralijo, je Morrison dejal, da so »Avstralci med to pandemijo žrtvovali marsikaj in da upravičeno pričakujejo, da bomo izid teh odrekanj zaščitili«.

Vnovično pridržanje je le naslednji korak v več kot teden dni dolgi sagi o vstopu srbskega tenisača v državo. Mejna policija je necepljenemu 34-letnemu zvezdniku že 6. januarja preklicala vizum za vstop v državo zaradi neveljavne zdravstvene izjeme za vstop v času pandemije covida-19.

Odločitev mejne policije je 10. januarja razveljavilo zvezno prizivno sodišče na podlagi ugotovitve, da Đokoviću na meji ni bila omogočena pravična obravnava. Od odločitve prizivnega sodišča pa vse do danes se je lahko Srb svobodno gibal po državi in pripravljal na prvi turnir za grand slam te sezone.

Beograjčan bi se moral že v ponedeljek kot branilec naslova v prvem krogu OP Avstralije pomeriti z rojakom Miomirjem Kecmanovićem, a je usoda zmagovalca 20 grand slamov pod vprašajem.