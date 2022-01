To je bila sedma zmaga Dallasa (23-19) na zadnjih osmih tekmah, pred dnevi so jim visok poraz zadali košarkarji New York Knicks. Danes pa so telički ustavili rekordni niz Memphisa (30-15), ki je pred današnjim obračunom dobil 11 zaporednih tekem. Grizliji so se potegovali za 12., s čimer bi postavili nov rekord franšize, a so jim razpoloženi Dončić in soigralci v drugem polčasu odčitali košarkarsko lekcijo.

Po polčasu je Memphis namreč vodil za pet točk, nato tudi z devetimi točkami pri izidu 60:51, potem pa je sledil preobrat moštva iz Teksasa. Že do zadnje četrtine so si košarkarji Dallasa nabrali prednost 11 točk (84:73), z delnim izidom 12:2 pa to prednost še povišali.

Dončić je blestel predvsem ob koncu tretje in na začetku zadnje četrtine, v zadnjih šestih minutah pa po visokem vodstvu gostov z 99:79 ni več zaigral. Na koncu se je Ljubljančan po dobrih 31 minutah ustavil pri 27 točkah, 12 skokih in desetih podajah. Izgubil je šest žog, od tega štiri v prvi četrtini. Za tri ni zadel niti enega od šestih metov, iz igre pa je skupno metal 12/22.

Dallas se je po zmagi utrdil na petem mestu zahodne konference, Memphis pa ostaja tretji.

Naslednja tekma Dončića in soigralce čaka že v noči na nedeljo, ko bodo gostili najslabše moštvo lige Orlando Magic (8-35).