Ponesrečeni poskus odvetnikov princa Andrewa, da bi ameriškega sodnika prepričali, da zavrne civilno tožbo, ki jo je proti njemu vložila Virginia Giuffre, najbolj znana od nekdanjih mladih spolnih suženj razvpitega ameriškega pedofila Jeffreyja Epsteina, je na britanskem dvoru sprožil oster odziv. Že dolgoletno prinčevo druženje z Epsteinom je sramotilo kraljevo družino, odobritev civilne tožbe, v kateri Giuffrejeva Andrewa obtožuje treh spolnih napadov (neprostovoljnega spolnega občevanja, ne pa posilstva!), prvega, ko je imela sedemnajst let in bila po ameriškem zakonu mladoletna, pa prinaša resno grožnjo monarhiji.

Besna Charles in William

Kraljica je že leta 2019, po katastrofalnem Andrewevem intervjuju za BBC, v katerem ni izrazil ne obžalovanja prijateljevanja z Epsteinom ne sočustvovanja z njegovimi mladoletnimi žrtvami, pri čemer je deloval kot dementen 59-letnik, ki se ne more ničesar spomniti, »kaznovala« svojega menda najljubšega sina s predčasno prisilno upokojitvijo iz javnega življenja kot predstavnika družine. Zdajšnja kazen je veliko hujša. Po enoinpolurnem kriznem srečanju kraljeve družine v gradu Windsor, na katero je Andrew prišel s svojim glavnim britanskim odvetnikom, ki pa mu niso dovolili biti zraven (poniževalno ga je moral čakati v avtu), je Buckinghamska palača v kratkem dvostavčnem sporočilu oznanila njegovo neusmiljeno popolno javno degradacijo in izobčenje iz kraljeve družine. Andrewu so odvzeli vseh dvanajst najvišjih vojaških častnih titul, ki jih je imel doma in v članicah Britanske skupnosti narodov, ter vsa kraljeva pokroviteljstva, ki jih je okoli 200. »Vrnili« so jih kraljici, ki jih bo razdelila med druge člane družine. V sporočilu je tudi rečeno, da kot doslej ne bo opravljal nobenih javnih dolžnosti in da se bo v civilni tožbi zagovarjal kot zasebnik.

Hitro ukrepanje, na las podobno ukrepanju kraljeve družine ob osamosvojitvi princa Harryja in Meghan, kar je neprimerljivo manjši greh, kot je najmanj dolgoletno prijateljevanje z mednarodno razvpitim pedofilom, naj bi zahtevala Andreweva brat in nečak, bodoča kralja Charles in William, še preden je svoje povedala kraljica. Menda sta zaradi sramote, ki jo je nakopal družini, in ogrožanja ugleda monarhije besna nanj. Kot v primeru Harryja in Meghan mu sicer niso odvzeli naziva HRH, njegova kraljeva visokost, ne sme pa ga javno uporabljati. Prav tako kot Harry ostaja princ in vojvoda. Ker sta se rodila kot princa, jima tega naziva ne more nihče vzeti, vojvodskega, ki jima ga je podelila kraljica ob poroki (Andrew je že dolgo srečno ločen, kljub temu pa še vedno živi z bivšo ženo Sarah), pa lahko izgubita.