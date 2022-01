V torek zvečer se je poglavar Katoliške cerkve prikradel iz Vatikana in si ogledal trgovino z zgoščenkami. Tja ga je pripeljal voznik s fiatom 500. Fotografiral ga je Javier Martinez-Brocal, urednik televizijske postaje Roma Reports, ki se je naključno znašel tam in ga posnel s pametnim telefonom, fotografijo pa objavil tudi na twitterju.

Lastniki trgovine so uredniku razkrili, da so se že zdavnaj spoprijateljili s papežem Frančiškom, zdaj pa so mu podarili zgoščenko s klasično glasbo. Že nekaj časa je znano, da je papež Frančišek strasten ljubitelj Beethovna, Mozarta in Bacha. To ni prvič, da je Frančišek obiskal rimsko trgovino. Leta 2015, dve leti po ustoličenju, je namreč pri rimskem optiku naročil nova očala. Čeprav je bilo dogovorjeno, da mu očala dostavijo v Vatikan, se je papež odločil, da jih pride s šoferjem prevzet sam.