Vesele novice še niso objavili, čeprav so mediji že prosili za komentar. Že konec lanskega leta se je govorilo, da par načrtuje poroko, prav tako so tudi zapisali, da Hana že ve, kdo bo oblikoval njeno poročno obleko. Oktobra so sledile tudi govorice o nosečnosti, a jih je Grašo takrat še zanikal, češ: »Sploh ker je Tonči Huljić moj sedanji tast, odkar je pisal mašo, postal še bolj vzoren in je otrokom pred poroko kar koli prepovedal.«

Parček so pred dnevi opazili na sprehodu po splitski promenadi v družbi Hanine mame Vjekoslave Huljić in vsi so bili videti dobro razpoloženi. »Zelo sva srečna in zadovoljna. Tako mora biti. Hana je zelo dobra, zelo sva srečna,« je nedavno v intervjuju povedal Petar Grašo in dodal, da živita svoje življenje. »Pomembno je, da so ljudje okoli naju zadovoljni in da smo vsi mirni,« je dodal. Spomnimo, da je njuno razmerje postalo javno oktobra lani. Petinštiridesetletni pevec in od njega 14 let mlajša Hana sta leta 2016 sodelovala pri pesmi Heart for a Guide, Grašo pa je že leta zelo blizu njenim staršem, ki ne skrivata, da podpirata njuno zvezo.