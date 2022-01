Predsednik vlade Janez Janša je srečanje, ki je bilo namenjeno oceni dosežkov v mandatu in pristopu k reševanju perečih odprtih vprašanj, označil za izjemno produktivno in konstruktivno. Seznanili so se s situacijo glede razvoja epidemije in boja proti covidu-19 ter se dokončno dogovorili glede draginjskih dodatkov zaradi podražitve cen energije. Dogovorili so se še o nekaterih odprtih zadevah, kjer je še treba končati odločanje v DZ.

Podpredsednik vlade in minister za obrambo Matej Tonin je glede energetskih bonov dejal, da infrastrukturni minister Jernej Vrtovec, ki je pristojen za energijo, pripravlja zakonske rešitve, ki jih bo predstavil v prihodnjih dneh. Dodal je tudi, da je eden pomembnih projektov v DZ zakon o dohodnini, ki je po njegovi oceni ena ključnih tem v dneh do volitev. Ob tem je pripomnil, da ne razume, zakaj Levica nasprotuje temu, da bi imeli ljudje višje neto plače. »Mi bomo storili vse, da ta zakon ugleda luč sveta in da Slovenija krene v smeri držav, ki ljudem dajejo možnosti in priložnosti, da izkoristijo svoje talente,« je dodal.

O zakonu o dohodnini in karanteni

Janša je v zvezi z zakonom o dohodnini dejal, da so bili na sestanku podani tudi predlogi v smeri, da koalicija sprejme izziv glede nekaterih zakonov, kjer so predlagani posvetovalni referendumi. Tak je tudi zakon o dohodnini, »ki vsem dviga plače, da se končno Slovenci odločijo, ali so za to, da imajo večje plače, ali ne," je dejal Janša. Dodano je pojasnil, da bodo pogledali, kakšne so terminske in proceduralne možnosti in okviri, da bi bilo to odločanje skupaj z volitvami, da ne bo nastali dodatni stroški in da ne bi ljudje dvakrat hodili v kratkem času na volišča.

Večina ključnih zakonov je po njegovih besedah že šla skozi redno proceduro obravnave in čakajo končne odločitve. Vsi ti ključni zakoni, ki so tudi del koalicijske pogodbe, bodo na dnevnem redu preostalih rednih sej DZ. Če bo potrebna kakšna izredna, bo tudi sklicana, je dodal premier.

Glede veljavnosti karanten bo ministrstvo za zdravje predlog pripravilo do nedelje oz. ponedeljka, takrat bo predvidoma tudi sprejet in bo uveljavljen sredi naslednjega tedna.

Po besedah podpredsednika vlade in gospodarskega ministra Zdravka Počivalška je skrajšanje karantene eden od ukrepov, s katerim bodo lahko pomagali gospodarstvu: »V okviru tega, kar je predlagala stroka.« Sicer pa ugotavlja, da smo gospodarski zmagovalci te krize in da so se na podlagi te »odlične osnove« dogovorili, kaj bodo naredili do konca mandata, saj imajo na razpolago veliko virov. »Zdaj ko se v Evropi in svetu na novo mešajo karte, bomo naše gospodarstvo in podjetja naredili maksimalno konkurenčne za nove izzive,« je obljubil.

Glede zakona o demografskem skladu je Počivalšek dejal, da je stranka, ki je bila zanj zadolžena oz. ji je bil demografski sklad najbolj v interesu, doživela težave. A Počivalšek verjame, da bo demografski sklad nujen predmet razprave bodoče vlade, katerakoli že bo. Tonin pa je dejal, da bo tudi o tej temi razmislek opravljen v prihodnjih dneh.