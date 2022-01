Vendar pa Neno poleg rehabilitacije s čistim in hladnim zrakom ve, da se mora dobro zaščititi pred mrazom. Oblečen v kapo in jakno s kapuco ter z masko na obrazu in sončnimi očali ga niti someščani vaščani v Splitu, kjer se je fotografiral, niso prepoznali. Je pa zato sledilcem na instagramu sporočil, da se je sprehajal po plaži Duilovo.

Glasbenik, ki se je rodil v Splitu in veliko časa preživi na otoku Braču, za svoj dom pa si je izbral Reko, zagotovo zna kar najbolje izkoristiti vse vremenske razmere. Nekoč je dejal, da tudi navdih za svojo glasbo najde v morju. Tako poznavalci Belanove diskografije vedo, da mu jugo vseeno ni všeč. Vsaj sodeč po njegovih verzih: »Ne maram juga, tudi ko te že dolgo ni.« Jeseni lani se je pohvalil, da je sodeloval pri trgatvi oljk na Braču, v šali pa je rekel, da je bilo videti, kot da ima izkušnje. V enem od intervjujev je Belan poudaril, da je že od mladosti povezan z otokom Bračem. Skoraj vsak prosti trenutek je preživel na Braču, poleg tega, da je kot mladenič na otoku igral mandolino, si je z obrtniškim znanjem služil tudi denar za žepnino. Po končani strokovni šoli za RTV-mehanika je popravljal radijske in televizijske sprejemnike. vl