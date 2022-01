Majhno je res majhno

Gospodarsko ministrstvo bo po sestanku z žičničarji glede načrtov za podporo razvoja smučišč, ki se osredotoča na razvoj večjih centrov, pristopilo k iskanju rešitev za razvoj malih smučišč. Tako so včeraj sporočili z ministrstva za gospodarstvo. Cel halo je namreč nastal ob nedavno objavljenem razpisu, ki ga delno financira tudi EU in na katerega so se lahko prijavili le večji smučarski centri. A kdor je pozorno pogledal spisek »večjih« smučarskih centrov, je lahko hitro ugotovil, da si v Sloveniji smučišča hitro pridobijo oznako velikih centrov. Dovolj je, da imajo več kot eno vlečnico. Kako majhna so potem v resnici mala smučišča, je lahko vsakomur hitro jasno.