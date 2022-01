»Vesel in srečen sem, da smo zmagali, še bolj pa, da vem, da imamo veliko rezerv. Uvodne tekme na velikih tekmovanjih so vedno zahtevne, zato je bilo tudi veliko pritiska. A vseeno nisem pričakoval, da bodo nekateri fantje igrali s takšno ročno zavoro, saj igrajo v velikih klubih. Upam, da bodo zdaj le sprostili ročno zavoro,« se je včeraj spet spomnil četrtkove tekme proti Severni Makedoniji selektor Ljubomir Vranješ. »Zadovoljen sem bil z igro v obrambi v večjem delu tekme, v napadu pa je bila igra dobra okrog 70 odstotkov. Delno je šepala učinkovitost pri strelih na gol, a najpomembneje je, da smo si ustvarjali priložnosti za zadetke.«

Vranješa skrbi predvsem poškodba kolena kapetana Jureta Dolenca, ki naj bi opravil magnetno resonanco in včeraj ni treniral. V nasprotju s soigralci, ki so dopoldan v hotelu opravili aktivacijske vaje, proti večeru pa trening na pomožnem igrišču v dvorani Fönix Arena. A Šved srbskih korenin ima v primeru, da Dolenec ne bo nared za igro, tudi načrt B: na položaju desnega zunanjega Matic Grošelj ali Blaž Janc. »Pri Dolencu se je na pregledu nekaj pokazalo, a preden damo informacijo v javnost, so potrebni dodatni pregledi. Čaka nas obračun z Dansko, ki ni le Mikkel Hansen, ampak ima številne vrhunske igralce v obrambi in napadu. Danska igra je videti zelo preprosta, a je zelo učinkovita. Gre za kompletno ekipo, ki že dolga leta igra v skoraj isti zasedbi in prav kontinuiteta je zelo pomembna. A tudi mi imamo dobro ekipo, kakovost. In tudi Dance skrbijo nekateri segmenti v naši igri,« je prepričan Vranješ.

Da je tudi rokometna velesila Danska premagljiva, je v kvalifikacijah za EP 2022 dokazala tudi Severna Makedonija, ki jo je marca lani v Skopju premagala s 33:29, čeprav je Mikkel Hansen dosegel kar 11 golov. Na koncu sta si delili prvo mesto v skupini s Švico (4) in Finsko (0) ter obe napredovali na letošnji Euro. »Če je lahko Severna Makedonija premagala Dansko, ne vidim razloga, da je ne bi mogli tudi mi. Smo dobro pripravljeni in samozavestni, zato v tekmo ne gremo z belo zastavo. Moji fantje si morajo vbiti v glavo, da je to mogoče. Lahko presenetimo in zmagamo, a treba bo imeti svoj dan ter v igri pokazati precej več kot proti Severni Makedoniji,« se pred dvobojem z dvakratnimi zaporednimi svetovnimi prvaki (2019, 2021) in aktualnimi olimpijskimi prvaki iz Tokia 2020 zaveda Vranješ.

Levokrilni igralec Tilen Kodrin je bil eden izmed štirih slovenskih reprezentantov, ki so proti Severni Makedoniji dosegli po tri zadetke. Imel je stoodstotni izkupiček, njegov zadetek v predzadnji minuti za vodstvo s 27:24 pa je dokončno zapečatil usodo nasprotnikov. »Iskreno? Sploh nisem veliko razmišljal, le pri strelu sem šel na polno in zadel. Ob tem nisem gledal niti na uro niti na rezultat,« je priznal Tilen Kodrin. Tudi po besedah igralca Celja Pivovarne Laško sta bili glavni cilj točki: »To smo uspešno opravili in prebili led. Ne vem, kakšna je bila videti tekma, vem pa, da smo igrali malce preveč v valovih – zabili smo tri, štiri gole zapored, potem pa jih spet nekaj dobili. A na koncu se je za nas vse dobro razpletlo.«

Zaradi pomembnosti uvodne tekme, pomanjkanja pripravljalnih dvobojev in bremena vloge favorita je Slovenija precej igrala v krču. Proti najboljši reprezentanci na svetu v zadnjih letih ne bo favorit, saj nima česa izgubiti, z morebitno zmago pa lahko veliko pridobi. »Tudi proti Danski si želimo točki, a vseeno bomo lahko igrali sproščeno in neobremenjeno. Lahko se veselimo tekme in v njej uživamo, a bomo morali pokazati skoraj popolno predstavo za ugoden rezultat,« ocenjuje Kodrin. Na lansko svetovno prvenstvo v Egiptu ima (skupaj z reprezentančnim soigralcem Urhom Kastelicem) zelo slabe spomine, saj sta morala – kljub prebolelemu covidu-19 – celotno tekmovanje preživeti v prisilni izolaciji v neuglednih objektih: »Na Madžarskem je malce lažje kot v Egiptu. Če si pozitiven, ostaneš v hotelu in si izoliran v svoji sobi. Predvsem komunikacija z zdravniškim in ostalim osebjem je precej lažja.«