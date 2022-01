Črna obleka oziroma kostum, ki ga je dobil Peter Parker na 25. strani omenjenega stripa za prelevitev v Spider Mana, je bila pozneje navdih za Marvelovega antijunaka Venoma, ki ga je ustvaril Mike Zeck.i

Izklicna cena za stripovsko stran s podobo Spider Mana je bila 330.000 dolarjev.

Pred tem je rekord za stran iz ameriškega stripa nosil okvir, ki prikazuje prvo podobo Wolverinea v izdaji Neverjetnega Hulka iz leta 1974. Stran so prodali za 657.250 dolarjev.

Prodajni rekord za strip pa trenutno nosi Spider Man. Izvod stripa Amazing Fantasy št. 15 iz leta 1962 so septembra lani prodali za 3,6 milijona dolarjev.

V zadnjem času so stripi in njihovi junaki zelo iskani. V začetku meseca so na dražbenem portalu Comic Connect za skoraj pol milijona dolarjev prodali izvod prve zgodbe o stripovskem superjunaku Hulku, ki sta jo leta 1962 izdala pisec Stan Lee in risar Jack Kirby.