Po opravkih z enotno kranjsko mestno kartico

Kranjska mestna kartica bo občanom omogočala, da bodo z njo plačevali parkirnino in druge storitve, obiskovali knjižnico, hodili v trgovino, si izposojali kolesa in podobno. Z njo bodo nabirali tudi točke zvestobe, občina in druge ustanove pa bodo imetnike lažje informirale o pomembnih novostih.