Portret: Mark Rutte, nizozemski premier

Nizozemski premier Mark Rutte je eno leto po odstopu zaradi škandala nazaj na oblasti. Nič ne kaže, da bi imeli volilci pred očmi koga bolj primernega za vodenje vlade od sproščenega pragmatika, ki bo kmalu postal premier z najdaljšim stažem, skoraj dvanajstletnim. Desnosredinski vodja stranke VVP je šel v tem času skozi mnoge preizkušnje in dokazal veliko sposobnost političnega preživetja in tudi prilagajanja danemu trenutku. V Evropi velja za finančnega jastreba in je eden najglasnejših kritikov ravnanja oblasti na Poljskem in Madžarskem.