Južnokorejski tehnološki velikan je po številnih preložitvah naposled prejšnji teden predstavil nov mobilnik galaxy s21 fe. Gre za napravo, ki premore nekatere najzanimivejše elemente Samsungovih premijskih mobilnikov in jih ponuja za nekoliko nižjo ceno. Slednje pa seveda pomeni, da je na kakšnem področju prisotno tudi zategovanje pasu.

Telefon ima raven zaslon OLED z diagonalo 16,25 centimetra (6,4 palca), kar je nekje vmes med Samsungovima premijskima mobilnikoma galaxy s21 in s21+. Zaslon ima ob tem ločljivost 2400×1080 in gostoto 411 pik na palec (ppi). Izpostaviti velja tudi premijsko 120-herčno (Hz) osveževanje slike. Zaslon je hkrati zaščiten s steklom gorilla glass victus, ki je najbolj odporno steklo podjetja Corning. Da ne gre za premijsko napravo, pa razkriva hrbtišče iz kompozitne plastike, ki skupaj s ploščadjo za trojno kamero deluje kot mešanček med Samsungovima lanskima serijama mobilnikov galaxy s in galaxy a. To pomeni, da naprava daje bolj mladinski vtis in manj resnega oziroma poslovnega. Seveda pa so oblika, barva in materiali hrbtišče pogosto nepomembni za uporabnike, ki so odločijo za zaščitni ovitek za hrbtišče mobilnika.

Na hrbtni strani sicer najdemo trojno kamero. Glavna širokokotna kamera je domnevno ista kot na lanskem galaxy s21 in ima ločljivost 12 milijonov pik (MP) ter optično stabilizacijo slike. Poleg glavne kamere najdemo še 12-MP ultraširokokotno kamero s 123-stopinjskim vidnim kotom. Trojček pa zaokroži še teleobjektiv z ločljivostjo 8 MP in trikratno optično povečavo. Na prednji strani se v sredini čela zaslona nahaja kamera z ločljivostjo 32 MP.