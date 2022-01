Potem ko je že decembra zaprisegla nova češka vlada premierja Petra Fiale, si je v četrtek po dolgi razpravi zagotovila še potrebno zaupnico v češkem parlamentu. V skladu s češko ustavo mora namreč vlada po zaupnico v parlament trideset dni po zaprisegi. Tokratna razprava v češkem parlamentu je bila rekordno dolga, trajala je kar 22 ur – več kot katero koli potrjevanje vlade doslej.

Opozicija kritizirala Fialove načrte

Opozicijski poslanci nekdanje vladajoče stranke ANO prejšnjega premierja Andreja Babiša in skrajne desničarske stranke Svoboda in neposredna demokracija (SPD) so namreč izrabili možnost časovno neomejenih govorov in so tako s proceduralno tehniko filibusterja zavlačevali z glasovanjem o novi koalicijski vladi, ki jo sestavlja pet strank. Koalicijska vlada premierjeve Demokratske državljanske stranke, TOP 09, krščanskih demokratov KDU-ČSL, Piratov in stranke županov Stan je nazadnje v 200-članskem parlamentu prejela 108 glasov podpore, torej prav toliko, kot znaša večina koalicijskih poslancev.

Fiala je v svojem nagovoru parlamentu predstavil velikopotezen načrt nove vlade, s katerim namerava zmanjšati javni dolg za dobre tri milijarde evrov, hkrati pa je napovedal nova vlaganja v gradnjo 200 kilometrov avtocest, digitalizacijo storitev državne uprave in pokojninsko reformo. Za prehod v brezogljično družbo je Fiala podprl tudi gradnjo novih jedrskih central, hkrati pa je napovedal, da želijo uporabo premoga za proizvodnjo električne energije opustiti že leta 2033, kar je pet let prej, kot so bili načrti prejšnje vlade. Njegova vlada namerava predstaviti tudi zakonodajo, ki bo naslednjim vladam onemogočala nesorazmerno dvigovanje davkov. Fialove načrte je kot nerealistične v poldrugo uro trajajočem govoru ostro kritiziral nekdanji premier Babiš.

Novi liberalno-konservativni premier s svojo Demokratsko državljansko stranko (ODS), ki jo vodi že osem let, načrtuje tudi repozicioniranje Češke v zunanji politiki. Nekaj mesecev pred češkim prevzemom predsedovanja Svetu EU od Francije 1. julija želi državi povrniti mednarodni ugled, ki je trpel zaradi tesnega sodelovanja Babiševe vlade v višegrajski četverici. Njegov prvi obisk v vlogi novega premierja ga je tradicionalno – tako kot vse premierje v zadnjih 29 letih po razpadu Češkoslovaške – ta teden vodil v sosednjo Slovaško, kjer se tamkajšnji premier Eduard Heger, ki bo sicer s 1. julijem prevzel predsedovanje višegrajski četverici, prav tako distancira od Poljske in Madžarske.