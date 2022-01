Pomagali so jim moč, denar, izogibanje sodiščem pa prijatelji, posejani med vsemi sloji in poklici: kakšen predsednik države je pod preprogo pometel trgovino z orožjem, drugi že dve leti miži pred državnim udarom, čeprav ga državljani nanj nenehno opozarjamo; ustavni sodniki se neustavno zavzemajo za ustavne pravice zgolj nekaterih; med tožilci se najde kdo, ki skrije pomembne dokumente za eno leto v predal; nekateri matozi služijo za svoje stalno hišno odvetništvo bajne vsote denarja iz naše javne denarnice; sodniki izpuščajo kriminalce zaradi zastaranja zadev in procesnih napak; nekatere zaradi prisluhov obsodijo, druge pa zaradi istih prisluhov spoznajo za nedolžne, ker se vmes znajde še navzkrižje interesov…

Zaradi vsega tega se ustvarja vsaj občutek drugorazrednosti in (zmotno?) prepričanje, da se pri nas obsodi ter kaznuje le uboge kurje tatove, ljudi brez denarja za drage odvetnike in tiste, ki sami priznajo »mea culpa«. Kdo je za to odgovoren?

Vladajoči hočejo razbiti ogledala, ki zrcalijo njihovo pravo podobo, zato spreminjajo javno RTV v svoje trobilo. Nastavljajo upogljive, ambiciozne in premalo samokritične: generalnega direktorja brez vodstvenih izkušenj, on po diktatu imenuje v. d. direktorja TV, ki ne pozna niti svojih kompetenc niti ne loči med komentarjem in kolumno, zato pa izbere pravoverno v. d. urednico informativnega programa brez podpore sodelavcev, čeprav to veleva zakon. Na enak protizakonit način sestavljajo nadzorni in programski svet z raznimi glasnimi in primitivnimi »železničarji«, pevkami, ki pojejo samo SDS-viže, teologi, ki delijo ljudi, takimi, ki ne plačujejo RTV-prispevka… Nikogar pa več ni, ki bi zastopal naše interese, interese večine državljanov. Je to prav? Je to demokratično? Je to moralno?

Studio City in Tarča sta za vladajoče očitno najbolj sporni oddaji. Kritični sta do vsakokratne oblasti, tudi do raznih družbenih anomalij, a naduti »janšistični ego« ne prenese najmanjše kritike. Zato bi ju radi spremenili, če že ne ukinili. V. d. direktorja Areh s tem namenom ni podpisal pogodbe s kolumnisti Studia City in je kot pojasnilo serviral smešne izgovore, voditeljico Tarče Eriko Žnidaršič pa Janša in njegovi lakaji kamenjajo po zadnji oddaji Dosje Kangler. Njo in njeno ekipo bi kar vrgli iz službe. Kdo jih bo zaščitil? Pa je vloga »nacionalke« in zlasti njenih raziskovalnih novinarjev prav ta, da se lotijo tematike, ki odzvanja v družbi, kajne?

Desnica je ploskala: »To je treba,« ko so analizirali Jankovićeve sporne posle. Pa ne samo enkrat. Kako so se jezili, ko mu zaradi »zapadlih« prisluhov v zadevi Farmacevtka niso sodili. Kako so kritizirali, ko je zaradi procesnih razlogov »padel« Balkanski bojevnik. Levico je treba razgaliti, jo napadati, jo obsoditi in kaznovati za vse rodove in komunistične gene. V procesih, ko je zastarala Patria, in tistih, kjer jo je brez kazni zaradi procesnih in ne vsebinskih razlogov odnesel Kangler, pa so bili le žrtev udbovskih zarot, politično so jih preganjali in godila se jim je ena sama velika krivica. Za odškodnine zahtevajo ogromne vsote.

Verjamem, da je lahko marsikdo iz gradiva v oddaji ocenil, ali je nekdanji mariborski župan bil res žrtev in je na koncu odšel kot zmagovalec. Ali so bili po 26 padlih procesih poraženi preiskovalni in pravosodni organi, ki mu zaradi napak niso bili sposobni dokazati krivde. Tudi zato, ker so morali izločiti prisluhe, ki naj bi potrjevali njegovo zlorabo položaja in govorili o njegovih koruptivnih dejanjih? Očitno obstajajo veliki problemi. In kdo je zanje odgovoren? Tudi zakonodajalci? Upam, da bodo o tem spregovorili v naslednji oddaji. Dejstvo pa je, da je za Kanglerjevimi projekti ostalo pogorišče, ki ga bomo vsi plačevali.

Za konec še Kanglerjev recept za vse, ki želite kot on na hitro obogateti: na njivo, veliko približno 3,5 hektarja, posadite lubenice in jih pridno prodajajte. Ob bolj skromnem življenju boste kmalu imeli 256.000 evrov v žepu ali v sefu. Morda celo malo več, zaradi segrevanja je zdaj podnebje zanje primernejše, kot je bilo v času Kanglerjevega nočnega kmetovanja. Zakaj nočnega? Ker je takrat do večera županoval ali »županoval«.

Polona Jamnik, Bled