Martin Čater je z desetim mestom dosegel najboljšo slovensko smukaško uvrstitev v sezoni. Celjan je dokazal, da mu proga v Wengnu zelo ustreza, saj se je že v preteklosti na tekmah svetovnega pokala dvakrat uvrstil med najboljšo deseterico. Po predlanski zmagi v Val d'Iseru je bila to njegova prva uvrstitev med najboljšo deseterico. Medtem ko je bil današnji smuk v Wengnu krajši in je potekal s kombinacijskega starta, se bodo že danes (ob 12.30) smukači pognali z vrha, zmagovalni čas na najdaljši progi na svetu, kjer so hitrosti najhitrejših znašale nad 150 km/h, pa bo okoli dveh minut in pol. Pojutrišnjem bo v Wengnu še slalom.

Z 28. mestom je tri smukaške točke osvojil Miha Hrobat, Boštjan Kline pa je z 31. mestom prvič v sezoni ostal brez točk, a je v smukaškem seštevku na 18. mestu še naprej prepričljivo najboljši Slovenec. Med najboljših 25, ki imajo pravico nastopa na finalu svetovnega pokala, se je prebil tudi Čater. »Martin je dosegel super rezultat. Imel je znova zelo dober spodnji odsek, kar mu je prineslo vrhunsko uvrstitev. Boštjan je žal naredil napako in je izgubil preveč hitrosti. Miha je drugič v karieri osvojil smukaške točke. Z visoko startno številko je v Wengnu težko smučati, a je pokazal, da je sposoben dobrih rezultatov. Upam, da bodo danes na klasičnem smuku dosegli še kakšen odmeven rezultat,« je slovenske nastope ocenil vodja reprezentanc Janez Slivnik, ki v Wengnu nadomešča Gregorja Koštomaja.

Na petem smuku sezone je po Beaver Creeku drugo zmago dosegel Aleksander Aamodt Kilde. Norvežan si je zmago priboril v delu proge, poimenovanem po nekdanjem smukaču Brunu Kernenu. Dveh zavojev se je lotil povsem po veleslalomsko ter imel pri izstopu najvišjo hitrost, s katero si je priboril novo zmago in oblekel rdečo majico vodilnega v smukaškem seštevku svetovnega pokala. Vnovič je z uvrstitvijo na zmagovalni oder navdušil Marco Odermatt, švicarski uspeh pa je s tretjim mestom na najstarejši prireditvi svetovnega pokala dopolnil Beat Feuz, ki v teh dneh pričakuje rojstvo drugega otroka. Omenimo še, da se je start smuka zavlekel, saj je padel prvi predtekmovalec, s helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico.

Ljubitelji alpskega smučanja so po letu dni pavze zaradi pandemije znova dočakali preizkušnjo v bernskih Alpah. Zanimivo je, da je Vincent Kriechmayr dobil zeleno luč za start, čeprav ni tekmoval na nobenem od treningov, zato ni izpolnil pogoja za start. Avstrijec je bil namreč pozitiven na novi koronavirus. Ker ni imel simptomov, se je testiral vsak dan, vsi testi pa so bili negativni. Zato so Kriechmayrja po petih zaporednih negativnih testih spustili na start, kar je pohvalna poteza sicer v več pogledih precej okostenelega alpskega dela mednarodne smučarske organizacije.

Alpske smučarke so danes opravile drugi smuk v Zauchenseeju, na katerem je Ilka Štuhec zasedla dvanajsto mesto, Maruša Ferk Saioni pa je bila 37. Najhitrejša je bila Italijanka Sofia Goggia (1:47,19), ki je za tri stotinke ugnala Čehinjo Ester Ledecko. Jutri bo v Avstriji smuk (10.45), jutri pa superveleslalom (11.30).