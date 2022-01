»Ne priznam,« je bil kratek Žarko Gorenjc na vprašanje sodnika Bernarda Tajnška, ali priznava umor svoje žene. Tožilstvo mu očita, da je 5. marca lani zgodaj zjutraj v domači hiši v Dolah pri Polici v občini Grosuplje, kjer je par živel s triletno hčerjo, vzel življenje svoji ženi. Tistega jutra naj bi jo začel daviti s pasom kopalnega plašča, po minuti ali dveh je 36-letnica izgubila zavest, potem pa umrla. Umoril jo je iz nizkotnih nagibov, ker ga je hotela zapustiti, poiskala naj bi celo že pravni nasvet, piše v obtožnici. Nekaj ur kasneje je magister ekonomskih in poslovnih ved, zaposlen v Banki Slovenije, dejanje policiji v Trebnjah v družbi očeta prijavil sam in se predal. A, kot rečeno, umora na včerajšnjem preodbravnavnem naroku ni priznal.

Gorenjcu sta se včeraj v sodni dvorani v oči zazrla tudi starša umorjene. Mama je kot ena od oškodovank vložila premoženjskopravni zahtevek v višini 1215 evrov, kolikor so znašali pogrebni stroški. Ali bo priglasila še kaj drugega, se še ni odločila. Časa ima do konca glavne obravnave, jo je poučil sodnik Tajnšek. Ta je zamenjal sodnika Martina Justina , ki je na zahtevo obrambe iz sodnega spisa izločil nekaj dokazov. Med drugim pogovor obtoženčevega očeta s policisti na postaji, saj mu takrat nihče ni razložil, da mu zaradi pravne dobrote, tesnega sorodstva s kasneje obtoženim, ni treba govoriti z nikomer. Odvetniku Marku Makucu sicer ni uspelo izločiti dokazov, ki so jih na kraju zločina po prijavi dogodka našli policisti. Vztrajal je, da njegove stranke, se pravi Žarka Gorenjca, nihče ni poučil o njegovih pravicah, torej jim ključa domače hiše tistega dne na postaji ni mogel izročiti prostovoljno. Po njegovem bi morali posledično biti izključeni tudi vsi dokazi, ki so jih policisti na osnovi tega dobili na kraju zločina. Sodnik Justin se s tem ni strinjal.

Pretresljiva izpoved žrtvine mame

O umoru 36-letnice, ki je delala v referatu na naravoslovnotehniški fakulteti, se je lani spomladi veliko pisalo tudi zato, ker se je njena mama javno izpovedala. »Obsojam se, ker nisem odločno posegla vmes, ko sem gledala, kako moja hči, povsem izžeta in utrujena od vseh maltretiranj, izgublja življenjsko energijo. Nisem vedela, kaj vse se dogaja za štirimi stenami, v katere je bila zadnja tri leta vse bolj ujeta. Nisem hotela biti zlobna tašča in se vmešavati. Vedela sem, da se dogaja nekaj hudega. Hotela je reševati zadeve mirno, s pogovorom … in njeno življenje je postalo last morilca! Kdo bo to sedaj razložil vnukinji? Zelo ga ima rada in sedaj je ostala tudi brez njega,« je Inštitut 8. marec poobjavil njen zapis. Navedla je še, kako oblastniški je bil zet do njene hčere, kako jo je nadzoroval, ni ji dovolil druženja s prijateljicami… »Vedno je bila kontrola, tudi ko je prišla k meni na obisk. Kje je, s kom,« se je izpovedala v pretresljivem pismu.