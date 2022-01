Vsak režim enkrat pade

Imamo izjemno srečo. Živimo v obdobju, ki bo zgodovinsko. To bo čas, o katerem se bo govorilo. Zadnji dve leti bosta inspiracija zgodbam, ki jim bo čez pol stoletja težko verjeti. Tako kot danes težko verjamete, da ubogi Matej Tonin ni mogel kupiti in uživati banan v prejšnji državi in Mojca Škrinjar ni imela na voljo sadnih jogurtov, bodo vnuki in pravnuki težko verjeli, ko jim boste naštevali kopico pravljičnih zgodb. Zgodbe bodo mejile na znanstveno fantastiko in bodo deležne očitkov, da zagotovo pretiravate.