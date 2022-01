Člani poljske svetovalne skupine za covid-19 množično odstopili

Na Poljskem je danes odstopilo 13 od 17 članov svetovalne skupine za covid-19 poljskega premierja Mateusza Morawieckega. Razočarani člani svetovalne skupine so v izjavi zapisali, da so odstopili zaradi "pomanjkanja vpliva" njihovih priporočil na ukrepanje vlade. Vlado so obtožili neukrepanja v pandemiji.