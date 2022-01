Otroško igrišče v Tivoliju bodo prenovili

Otroško igrišče v Tivoliju ob ribniku, ki je bilo nazadnje celovito prenovljeno v devetdesetih, od takrat pa so le sproti popravljali in nadomeščali dotrajana igrala in urbano opremo, bo dobilo novo podobo. Občinski razpis za izbiro izvajalca se izteče 26. januarja.