Prerezana varnostna pasova »Red je vedno pas pripet,« v skrbi za varnost v prometu naše najmlajše izobražuje simpatični policijski pasavec. A kar vedo otroci, tega mnogokrat odrasli ne obvladajo. Med njimi 57-letnik iz Kopra, ki sta ga prejšnji teden na Kozini ustavila policista. Ugotovila sta, da sta oba varnostna pasova spredaj prerezana, spodnji del je bil pripet na zunanji stranski del sedeža, vtič za pripenjanje pasu pa pripet na zgornji del pasu. Vozilo sta izločila iz prometa, vozniku pa naložila dve kazni – tisočaka v imenu pravne osebe (bil je odgovorna oseba podjetja), stotaka pa si je prislužil kot voznik.

Divjak pobegnil pred policijo Na ušesih je v šoli in pri urah varne vožnje sedel tudi mladenič, ki je v nedeljo zjutraj po ljubljanski obvoznici drvel kar 200 kilometrov na uro. Policiste, ki so mu sledili in ga poskušali ustaviti, je ignoriral, z avtoceste zapeljal pri Vrhniki in oddirjal v smeri Logatca. Daleč mu ni uspelo priti, saj se je ob tem, ko je prevozil rdečo luč, v križišču zaletel v drugi avto. A moškega ni ustavilo niti to. Nevozno vozilo z madžarskimi registrskimi tablicami je pustil na pločniku, s sopotnikom pa sta zbežala vsak v svojo smer.

Pobegnili skozi okno Človek bi si mislil, da se nepridipravi (dobro) pripravijo na svoje tatinske podvige. Morda preučijo, kdaj je hiša prazna, ter kdaj se stanujoči v njej vračajo iz služb ali z opravkov. Cilj vsakega je verjetno, da jih med kaznivim dejanjem nihče ne zaloti. Tako si vsaj predstavljamo v uredništvu vaše najljubše rubrike. Slabo so se svojega načrta lotili trije vlomilci, ki so jih v Goriški vasi pri Škocjanu pred nekaj dnevi sredi belega dne presenetili lastniki (vprašanje je sicer, kdo je bil v tistem trenutku bolj osupel). Trojica je v hipu situaciji primerno prilagodila plan in se pognala v beg skozi kuhinjsko okno. Policisti so nedolgo zatem našli avto, s katerim naj bi pobegnili s kraja vloma, pa tudi njegovega lastnika. Domači so imeli v tem primeru veliko sreče, mnogi je nimajo. Zaklepajte svoje domove in pazite nase!

Avto postal last države Na zanimiv način serijske kršitelje v prometu kaznujejo na Hrvaškem. Prejšnji teden so v Pulju ustavili 62-letnika, ki je avto vozil brez prej razveljavljenega vozniškega dovoljenja. Ker so moškega pri vožnji v času prepovedi in brez dovoljenja zalotili že večkrat, so ga zaradi velike verjetnosti še ene ponovitve tega nevarnega dejanja aretirali in odvedli pred preiskovalnega sodnika. Ta mu je odredil 30 dni zaporne kazni, zaradi nevarnosti, da bi avto znova uporabil za še kakšen prekršek, pa je vozilo pristalo v lasti republike Hrvaške. To ni edini tovrsten primer pri naših južnih sosedih. Nedolgo tega so prijeli 43-letnika, ki je brez vozniškega dovoljenja pa še zelo pijan vozil neregistriran avto. Ker so ga v takem stanju za volanom zalotili že večkrat, vse prejšnje kazni pa ga od takega obnašanja očitno niso odvrnile, so mu trajno odvzeli BMW in ga predali notranjemu ministrstvu. Gre za zagotavljanje javne varnosti državljanov, ki so v nevarnosti zaradi brezvestnih in brezobzirnih voznikov, je sodišče pojasnilo odločitev. Si predstavljate, da se kaj takega zgodi pri nas?