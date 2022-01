Kot magister rudarstva je deloval na vidnih mestih v energetiki in tudi kot poslanec DZ, izvoljen leta 1992, kjer je bil član komisije za evropske zadeve, odbora za gospodarstvo, odbora za infrastrukturo in okolje, odbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ ter odbora za spremljanje uresničevanja Resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije, so danes sporočili z velenjske občine.

Maja leta 1992 je postal minister za energetiko, kasneje je v Velenju sedem let vodil omenjeni ekološki inštitut ERICo, od leta 2004 do 2008 je bil direktor rudnika Žirovski vrh v zapiranju. Upokojil se je leta 2008. Tudi težka nesreča leta 2015, ki ga je kot tetraplegika priklenila na invalidski voziček, mu ni vzela volje do življenja, še naprej je bil aktiven član lokalne skupnosti.

Velenjski župan Peter Dermol, velenjska občinska uprava in mestni svet pa Avberškovim svojcem izrekajo iskreno in globoko sožalje.